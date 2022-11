Klinê. Territoires du soin

Fruit de l'investigation portée entre 2014 et 2015, aux CHU de Rouen, Angers et Caen sur le patrimoine culturel immatériel des communautés hospitalières, ce beau livre questionne la dimension sensible des pratiques soignantes. Entre 2014 et 2019, les CHU de Rouen, Angers et Caen se sont mis en quête de leur "patrimoine culturel immatériel" . Cette investigation, menée par le chercheur Yann Leborgne et le photographe Christophe Halais, visait à mettre en lumière les valeurs de l'hôpital public et répondre aux souffrances des soignants en proie au sentiment de leur dévalorisation. Accueillis au sein des services de soins, les auteurs ont recueilli la parole des soignants et les ont photographiés dans leur quotidien. Ce livre, fruit de cette enquête ethnologique singulière, interroge le sens et la dimension sensible des pratiques hospitalières, à travers la parole des soignants. Cette expérience montre que, dans les hôpitaux, les hommes ne luttent pas seulement contre les pathologies qui les assaillent sur les plans physique et biologique. Ils combattent également pour sauvegarder une éthique du soin et l'accueil de tous. Les communautés hospitalières, éprouvant l'humanité jusque dans ses limites les plus extrêmes, parfois tragiques, se révèlent porteuses de puissants ressorts anthropologiques et culturels qui concourent à leur étonnante capacité à se dépasser et surmonter les moments les plus critiques. Ce livre souhaite leur rendre hommage.