1914 : le jeune étudiant Adolf Reisiger s'engage volontairement dans l'armée allemande. A l'ennui des corvées des premiers jours succède rapidement le combat, dans les environs d'Arras d'abord, puis lors de la bataille de la Somme et sur le front russe. Les baïonnettes, les tranchées, les gaz, la mort. Quatre années terrifiantes, qui amèneront le canonnier Reisiger, enlisé dans une guerre insensée, à la lisière de la folie. L'Ordre du jour est sans doute l'un des plus grands textes sur la Première Guerre mondiale - et sur la guerre tout court. En plus de nous raconter les combats à hauteur d'homme, avec une langue sèche qui semble même se réduire jusqu'à l'os au fil des mois de conflit, le roman intègre des documents historiques, coupures de presse ou encarts publicitaires que la mère de l'auteur avait conservés pendant la guerre. Construit dans un montage nerveux qui met brillamment en perspective la " grande Histoire ", les éclats de la vie civile et le calvaire des soldats envoyés à la boucherie, à la manière d'un roman de Döblin ou Dos Passos, L'Ordre du jour souffle par sa modernité, sa puissance et sa subversion.