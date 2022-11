Un demi-siècle dans l'Himalaya. Edition collector

La version collector de l'un des best-sellers du moine-photographe Matthieu Ricard. Pendant un demi-siècle, ce dernier a photographié ses maîtres spirituels et le monde fascinant qui les entourent - l'intimité des monastères et la majesté des sommets himalayens du Népal, l'immensité des hauts plateaux tibétains et la nature sauvage du royaume du Bhoutan. Il a partagé la vie des moines, des paysans et des nomades et s'est consacré à de nombreux projets humanitaires. Cette somme photographique de 350 images, accompagnée de textes dans lesquels il retrace son parcours personnel, est un hommage éclatant à la sagesse, la compassion et à l'Himalaya. Un témoignage qui est aussi l'oeuvre d'une vie.