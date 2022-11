Oms en série L'intégrale

Les Oms sont des animaux : "le meilleur ami du Draag ", comme le dit l'expression consacrée. Ils vivent dans de jolies niches, et lorsqu'une mère met bas, on offre le petit à une autre famille. C'est ce qu'il advient de Terr, un Om tout à fait banal... Mais qui se révèle unique en son genre lorsque son collier magnétique le branche sur les ondes du casque pédagogique de sa petite maîtresse, lui ouvrant les portes de ce qu'aucun Om avant lui n'avait encore effleuré : le savoir. Le langage des Draags d'abord, puis leur histoire, qui inclut celle de sa propre espèce... Comprenant que les Oms ont été capturés autrefois sur une lointaine planète, Terr s'échappe. Débute alors une guerre d'indépendance qui, à son tour, marquera l'histoire des Draags... et des Hommes. La révolte des Oms est en marche !