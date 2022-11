L'énergie quantique des pierres. Découvrez les bienfaits des cristaux au quotidien

Un bel ouvrage illustré développant l'aspect quantique des pierres Grâce à cet ouvrage mettant en évidence le lien existant entre les cristaux et les thérapies quantiques, vous découvrirez une présentation complète et détaillée des principaux cristaux ainsi que leur utilisation pour accéder à différents états de conscience. Rédigé comme un " mode d'emploi " du quantique, facile à lire, concret et magnifiquement illustré, ce livre constitue un véritable guide pour celui qui souhaite comprendre la nature quantique de l'être, l'appliquer aux cristaux d'une façon concrète et introduire une dimension quantique dans sa vie quotidienne.