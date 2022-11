Le Cercle des 9 archétypes féminins. Un voyage initiatique pour vous reconnecter à votre féminin sacré

Un ouvrage qui répond aux besoins des femmes Combiner sa carrière, sa vie de couple, la famille et ses entreprises créatives et spirituelles, telle est la vie des femmes modernes. Cela s'avère complexe, exigeant et riche en possibles. Dans Le Cercle des neuf archétypes féminins, Cherry Gilchrist invite le lecteur à renouer avec le féminin sacré, cette énergie intuitive et sacrée, que toutes les femmes possèdent, afin de retrouver l'équilibre et le sens de sa vie. Dans le cadre de cet ouvrage, nous irons à la rencontre de neuf archétypes féminins, chacun d'entre eux représentant des aspects différents et néanmoins fondamentaux du féminin sacré. Pour une femme, la rencontre avec ces archétypes revient à regarder son âme de femme dans un miroir. Une telle découverte permet de mieux comprendre ce que nous sommes et révéler nos pouvoirs cachés. LES NEUFS ARCHETYPES DU FEMININ SACRE La Reine de la Terre est là pour accompagner le vivant, de la graine à la fleur et de la fleur au fruit. La Mère tisserande façonne les motifs du quotidien en faisant preuve de savoir-faire et de patience. La Dame de la danse embrasse le changement avec exubérance et grâce. La Reine de la nuit transforme l'énergie brute et instinctive en savoir-faire visionnaire. La Mère Justice possède le courage de faire des choix difficiles. La Dame du foyer amène chaleur et créativité dans la maison. La Reine de beauté révèle les secrets de la féminité intérieure et extérieure. La Mère toute puissante nourrit ses enfants avec un amour qui connaît le cycle de la vie. La Dame de lumière incarne la sagesse et la transformation.