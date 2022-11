Il était une autre fois. Cendrillon, La Belle et la Bête, Casse-noisette

Trois contes traditionnels détournés par une réécriture féministe et enrichis des enjeux contemporains. Il était un royaume, déposé près d'un lac, et bordé d'une forêt. Dans ce décor gelé, trois contes d'hiver vont se succéder. Sandre voulait aller au Bal comme ses soeurs, mais son père pensait qu'il était un garçon... Belle était forcée de choisir un époux, mais elle préféra affronter une Bête redoutée... Un petit garçon aveugle recevait un étrange cadeau, un casse-noisette... Il était une autre fois où Cendrillon était vengée, où la Belle et la Bête vécurent heureuses, où un petit garçon rencontra son prince.