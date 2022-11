Le petit oracle de la fée Morgane

S'inspirer de la mythique Fée Morgane pour retrouver confiance en soi. La Fée Morgane ne suit pas de chemin tout tracé, elle n'obéit à personne, elle décide par elle-même de ce qui est bon et juste de faire. Rien ni personne ne lui fait peur et ce que les autres pensent d'elle l'indiffère. Elle a confiance en elle, elle connait sa force et elle sait qu'elle est capable de grandes choses. A travers ces 43 cartes, accède à sa sagesse pour gagner en confiance, croire en toi, découvrir tes dons et te reconnecter avec le monde de la magie.