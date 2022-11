Donjon de Naheulbeuk - Grand bestiaire des environs de la Terre de Fangh (NED 2022). Deuxième édition

Le Grand Bestiaire des Environs de la Terre de Fangh est un livre incontournable pour ceux qui veulent découvrir en détails l'univers du Donjon de Naheulbeuk. Il rassemble sur plus de 350 pages illustrées par 180 illustrations inédites, tout ce qui a été écrit depuis presque quinze ans sur le Donjon de Naheulbeuk en matière d'opposants, de monstres et de créatures magiques. Il intègre en outre une énorme quantité de contenus inédits et illustrés, représentant plus de la moitié du livre, avec la publication récente de plusieurs grandes régions découvertes par une expédition autour de la Terre de Fangh elle-même.