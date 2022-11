Fidèles à leur mission, les journalistes et gourmets Freddy et Fessor ont sélectionné parmi les plus surprenants établissements de leur Danemark natal, ceux dont le standing répondait à l'exigence d'un lectorat de connaisseurs. Ce recueil Gogue au sang - du nom de la savoureuse recette angevine - relate leurs meilleures aventures gastronomiques et ravira les pupilles autant que les papilles. S'accompagne volontiers d'un Gamay ou d'une boulette d'Avesnes de qualité fermière. Nouveau livre des trublions danois Ørsted et Mosdal, et créé exclusivement pour le catalogue The Hoochie Coochie, Gogue au sang est un livre dont la lecture implique d'avoir l'estomac bien accroché, une authentique descente au royaume de l'humour trash, un triangle des Bermudes entre Scooby-Doo, Je Sais Cuisiner de Ginette Mathiot et Calmos de Bertrand Blier.