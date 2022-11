Histoire(s) de vie

Ce livre est le fruit d'une longue complicité intellectuelle qui a fait de Laure Adler une interlocutrice privilégiée d'Edgar Morin. Ensemble, ils font le tour de la vie du philosophe, de ses engagements, de ses rencontres. Sur tous ces sujets, Edgar Morin livre à la journaliste le point de vue d'un sage plein d'acuité et capable d'autocritique. Les multiples reflets d'une pensée sans cesse en mouvement chez cet intellectuel que Laure Adler présente comme "un baroudeur du savoir" , en perpétuel vagabondage à travers toutes les disciplines. "Un anti-maître à penser" auprès de qui elle nous invite à puiser des leçons d'optimisme et de vitalité. Philosophe et sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS et docteur honoris causa de plusieurs universités étrangères, Edgar Morin est l'auteur d'une oeuvre pluridisciplinaire abondamment commentée et traduite, dont l'ambitieuse Méthode, en six tomes, publiée chez Points.