Le journaliste Douglas Temple More est jugé pour avoir empoisonné son enfant avec de la strychnine. Sauf que la jeune victime ne ressemble pas à un humain. Elle est en effet issue d'un croisement avec une femelle tropi – une espèce intermédiaire entre l'homme et le singe nouvellement découverte – artificiellement inséminée. Douglas espère par cet acte extrême pousser la justice à se poser la question de ce qu'est un Homme. Au procès, anthropologues, biologistes et philosophes prennent la parole pour tenter de déterminer l'essence de la nature humaine. La création de Zoo ou l'Assassin philanthrope a eu lieu le 15 mars 2022 au Théâtre de la Ville dans une mise en scène d'Emmanuel Demarcy-Mota avec Marie-France Alvarez, Charles-Roger Bour, Céline Carrère, Jauris Casanova, Valérie Dashwood, Anne Duverneuil, Sarah Karbasnikoff, Stéphane Krähenbühl, Gérald Maillet, Ludovic Parfait Goma et Mathias Zakhar.