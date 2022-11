Malgré-nous. L'histoire des incorporés de force d'Alsace-Moselle 1942-1945

La BD retrace l'histoire de ces femmes et de ces hommes, en commençant par l'endoctrinement dès l'occupation des trois départements par les nazis, les jeunesses hitlériennes, les convocations pour visites médicales, l'incorporation proprement dite, l'envoi sur les différents fronts mais principalement sur ceux de l'Est en URSS, la mort au front, l'internement dans les camps, la libération et le retour au pays natal