Le dictionnaire de l'Olympique de Marseille

Ce Dictionnaire officiel de l'OM est l'outil indispensable dans lequel tous les supporters pourront picorer et se souvenir pendant des heures des joueurs, présidents et grands moments de ce club historique ! Fondée en 1899, l'Olympique de Marseille est l'un des clubs de football européens les plus réputés depuis sa victoire en Ligue des Champions face au Milan AC et trois finales européennes. Club au plus important palmarès des clubs français avec le PSG, l'OM est un club d'amoureux du jeu qui attise les passions bien au-delà de la Cannebière. Si vous aimez l'OM, ce Dictionnaire est fait pour vous. Et si vous connaissez mal ce club pas comme les autres, vous le découvrirez dans tous les détails.