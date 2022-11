Nature sacrée et guérisseuse de Bretagne

La nature guérit. Une telle affirmation semble faire l'unanimité de nos jours. Pour certains, elle est une évidence, pour d'autres une révélation. La culture populaire de la Bretagne montre que la nature était mise à contribution pour se maintenir en bonne santé : des végétaux, des animaux, des pierres ou de l'eau miraculeuse composaient les remèdes et les rituels magiques. Qu'est devenue aujourd'hui cette culture populaire ? Loin de disparaître avec l'avènement d'un monde moderne, elle est en pleine mutation. Des lieux et des manifestations mettent en valeur le patrimoine historique et naturel. Des médecines alternatives se réfèrent à une énergie qui émane de tout un environnement. Des hommes au contact de la nature expriment une sensibilité et partagent un savoir. Ces rencontres peuvent mener sur les chemins du sacré. Dans la continuité de la culture traditionnelle bretonne, une nouvelle spiritualité s'implante et caractérise la société contemporaine. Ce livre rassemble les travaux de Christophe Auray qui depuis plus de 20 ans collecte les traditions populaires bretonnes pour rester en bonne santé : il couvre bien des aspects qui touche la phytothérapie, le magnétisme, la géobiologie, la sylvothérapie, la lithothérapie, la naturopathie, la spiritualité verte...