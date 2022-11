FC Nantes. 80 ans de légende

Le FC Nantes fête ses 80 ans d'existence ! A l'occasion de cet anniversaire mythique, ce livre retrace ce qui a fait la légende du club, depuis sa création jusqu'à ses 8 titres de champions de France. On découvrira les portraits des présidents du club ainsi que celui de Kita ; les entraîneurs qui ont façonné le jeu à la nantaise comme José Arribasou Jean Vincent ; les joueurs emblématiques qui ont emmenés le FC Nantes au titre de Champion de France comme Henri Michel ou Jorge Burruchaga ; les coulisses des grandes épopées européennes de 1979 à 1996 ; les 8 titres de champions de France qui ont fait la réputation du club ; et enfin les coupes et trophées remportés. Des focus comme la section féminine, les stades et les tifos des supporters jalonneront le livre ainsi que des archives historiques inédites comme des contrats de joueurs, des photos inédites, des tickets de matchs légendaires permettront aux lecteurs de se plonger dans le récit. 80 ans de matchs, de sueur, de larmes, de victoires, de moments forts, de joueurs fabuleux, d'archives inédites... Ce livre réunit tout ce qui fait la force et la légende du club depuis 80 ans. Il passionnera les collectionneurs et les supporters du club !