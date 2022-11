Les habits de la foi. Vêtements, costumes et religions du Moyen-Âge à nos jours

Cet ouvrage s'inscrit à la croisée de deux historiographies, encore rarement convoquées de façon conjointe : celle de l'histoire religieuse envisagée sous l'angle des pratiques d'une part et celle de la culture matérielle, en particulier l'habillement, d'autre part. Les diverses contributions concernent le christianisme dans son ensemble, comme le judaïsme et l'islam, avec une attention particulière portée aux situations de pluralité confessionnelle et aux signes extérieurs de religion. Le cadre chronologique retenu, du Moyen Age à l'époque contemporaine, permet de cerner les phénomènes d'appartenance confessionnelle manifestés à travers le vêtement à la fois sur le long, le moyen et le très court terme, en relation avec le recours aux traditions et le rythme plus serré des phénomènes de mode. Loin de se limiter au costume des clercs il s'agit d'analyser aussi les éventuelles connotations religieuses de l'apparence vestimentaire des simples croyants. Les différents textes rassemblés dans ce volume sont essentiellement - mais pas seulement - dus à des historiens, ils permettent de restituer la dimension diachronique de phénomènes (le port du voile, l'habit clérical, le refus des couleurs) trop souvent analysés en fonction du seul contexte récent ou immédiat. Ils permettent ainsi d'apporter des éléments de réponse argumentés et nuancés à des questions contemporaines et notamment à cette interrogation : l'habit fait-il le croyant ?