Le loup en slip Tome 7 : Le Loup en slip s'arrache

Dans la forêt, on le sait, le train-train du quotidien t'emmène rarement bien loin. Mais il suffit d'un petit pas de côté, d'une petite musique entrainante, d'une barque qui glisse au fil de l'eau et hop ! On s'arrache ! C'est parti pour l'ailleurs ! Pour la première fois de sa vie, le Loup en slip quitte le giron douillet de sa forêt natale et découvre d'autres façons de vivre. Un drôle de train l'arrache à son train-train, il part pour le lointain ! Les pays inconnus, les gens pas comme lui ! C'est l'aventure ! Au marché coloré de la somptueuse vallée des idoles, il découvre d'autres cultures, d'anciennes croyances presque oubliées, des bichonneurs de statues qui toilettent d'anciens dieux dont on a oublié le nom mais qui ont des têtes sympathiques. Il rencontre surtout la plus envoûtante des renardes du désert, qui le guide dans ce grand inconnu, ce vaste champ du " pas comme chez nous " et sur un autre territoire plus périlleux encore : celui des sentiments