Planète sapin. Mission Noël

Une ode à l'enfance et à la magie de Noël Cette année, Noël est annulé ! Pas d'arbre, pas de cadeaux, pas de bûche : le papa d'Annie est allergique aux fêtes de fin d'année. Quand la fillette apprend l'affreuse nouvelle, son cri de désespoir résonne dans toute la Voie lactée jusqu'à Elato, la planète des sapins sauvages. Nordmann, un jeune sapin fringant, est choisi pour aller la sauver. Sa mission ? Retrouver Annie et lui faire vivre la magie des fêtes. Ensemble, les deux nouveaux amis réussiront-ils à rappeler au papa grognon que Noël est le plus beau jour de l'année ?