Après Eaux fortes, publié fin 2018 et aujourd'hui épuisé, les éditions Libel publient Inventaire, du graveur Philippe Tardy - en privilégiant cette fois l'intime et le petit format. L'ouvrage, véritable "livre d'artiste" , signé de la main de l'auteur et riche d'une iconographie exceptionnelle, propose un voyage dans son univers foisonnant et protéiforme. Il est préfacé par l'écrivain Jean-Yves Loude, voyageur devant l'Eternel et grand amateur de propositions artistiques modestes et géniales...