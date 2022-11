L'économie solidaire en mouvement

A l'occasion du 20e anniversaire du Mouvement pour l'économie solidaire, cet ouvrage propose à la fois une analyse du développement de l'économie solidaire et un large éventail des formes qui se sont inventées depuis plus de cinquante ans et inscrites dans le paysage socio-économique en France, mais aussi en Europe et dans le monde. Dans une vision débarrassée des clichés qui sont souvent associés à cette économie (économie pour les pauvres, de la réparation, des marges, etc.), il présente une version revisitée de son histoire, des mises en perspective sociopolitiques, un large panorama de la créativité des acteurs du mouvement, de la vitalité des réseaux dans la circulation des idées et des méthodes en renouvellement constant. Sont mises en lumière les fécondations croisées entre innovations techniques et socio-économiques, entre cercles d'acteurs et de chercheurs, entre porteurs de projets et élus territoriaux à la recherche de nouvelles formes d'intervention économique plus proches des territoires, non délocalisables et écologiquement responsables. Les auteurs sont tous immergés dans une pratique quotidienne au sein de divers champs d'activité (agroécologie, énergie, transport, habitat, éducation, numérique, etc.) et pour la première fois exposent le meilleur de leur longue expérience dans un ouvrage choral.