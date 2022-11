Égyptomania. La collection Jean-Marcel Humbert

L'Egypte ancienne est une source d'inspiration inépuisable dans les domaines artistiques, médiatiques et économiques. Les sociétés occidentales s'approprient depuis plus de deux siècles le modèle antique, symbole du grandiose, de l'immortalité, de l'irrationnel et du mystère. La culture des pharaons et des reines du Nil sert au divertissement, au voyage dans le temps et l'espace, à la délectation dans l'horreur, à l'affirmation de l'appartenance à une communauté ou... à la vente de biens de consommation. L'exposition Egyptomania. La collection Jean-Marcel Humbert présentée au Musée dauphinois propose un parcours riche de près de trois cents documents et objets, collectés depuis les années 1970 par cet expert internationalement reconnu d'un phénomène sans équivalent. Le présent catalogue réunit les contributions d'une quinzaine de spécialistes analysant les raisons, les mécanismes et les manifestations de cette "manie" plus vive que jamais pour l'Egypte !