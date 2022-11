Le Guide du parfait complotiste

Un ouvrage pédagogique, utile et indispensable pour ajouter au chaos et à la bêtise du monde. Rien n'est simple mais tout s'explique. A condition bien sûr de connaître les ramifications cachées, les liens occultes, les signes invisibles qui régissent le monde ! Ne vivez plus en somnambule, réveillez-vous, prenez le contrôle de votre vie (et, accessoirement, de celle de milliers de fidèles adeptes de vos thèses). Grâce à ce guide complet, riche en conseils pratiques, en exemples et en astuces, devenez à votre tour un complotiste aguerri, un de ces maîtres du monde qui, dans le secret de son deux-pièces, de sa cave ou de son grenier, tire bien des ficelles et comprend bien des choses. Un ouvrage pédagogique, utile et indispensable pour ajouter au chaos et à la bêtise du monde.