Non officiel

Vous êtes fan de John le Carré et du Bureau des légendes ? Réjouissez-vous ! 1979. Berlin-Ouest. Helen Abell Shoat est engagée par la CIA pour s'occuper des résidences sécurisées destinées aux agents en mission. Une nuit, alors qu'elle se trouve dans l'une de ces " planques ", elle est témoin d'une scène troublante, impliquant un agent de haut rang. 2014. Paisibles retraités, Helen et son mari sont assassinés dans leur ferme du Maryland. Leur fils, mentalement déficient, est suspecté du meurtre. Anna, leur fille, convaincue de son innocence, engage alors un détective pour faire toute la lumière sur cette affaire. Avec lui, elle va découvrir les activités passées de sa mère. Et apprendre à ses dépens qu'il y a de dangereux fantômes qu'il n'est jamais bon de réveiller. Dan Fesperman fait une nouvelle fois preuve de son talent prodigieux d'écrivain en s'inspirant ici de faits réels, découverts dans les archives de la CIA. Evoquant la vie des femmes et leur rôle très particulier au sein du service de renseignements le plus puissant de la planète, il lève le voile sur une incroyable histoire qu'il restitue avec une tension constante et une puissance romanesque rare. " L'un des grands romans d'espionnage de notre époque. " Lee Child " Dan Fesperman illustre parfaitement toute la profondeur qu'un roman d'espionnage est capable de porter lorsqu'il est dans de bonnes mains. " The New York Times