C'est un échange, un choc brutal, voire un aperçu sur deux mondes apparemment distincts, mais paradoxalement communs sur une facette ou une autre, que l'on tente d'élucider à travers ces vers libres. Coup de choc d'un voile ôté, Révélations se veut comme le cap lacéré d'une satire de deux réalités cachées. D'un côté, une Afrique nostalgique et ses réalités, desquelles certains se lamentent quotidiennement, et d'un autre côté, celles d'une illusoire facette d'une terre lointaine et cristallisée de façon idyllique. Distancés par la nature dans son immensité, chacun des deux auteurs se trouve piégé dans une sphère infernale, symbole du joug pesant d'un temps figé auquel il tente de s'échapper.