Ma vie avec des pincettes

Le soir de ses quarante ans, Justine, avocate réputée, perd subitement la mémoire. A l'hôpital, le médecin qui la prend en charge diagnostique un burn-out. Justine, qui a la fâcheuse tendance à tout contredire, n'est pas d'accord avec ce qu'elle entend. Elle n'arrive pourtant pas à se souvenir de l'événement ayant précipité son hospitalisation. La réalité lui semble plus complexe qu'un surmenage professionnel. L'origine de ce mal aurait-elle un lien avec le drame survenu dans son enfance ? Pourquoi cet événement remonte-t-il soudainement à la surface ? Sur fond de crise de la quarantaine et de recherche identitaire, l'auteur emmène ses lecteurs vers des réflexions profondes concernant la différence, l'amour, la famille, et la place du travail dans notre vie.