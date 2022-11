Le rat de Molenbeek-Saint-Jean

Depuis le 22 mars 2016, jour sinistre où le radicalisme a frappé, Bruxelles a définitivement changé de visage aux yeux des Belges et du monde. Le Rat ! Tel est le surnom d'un gosse sans papier qui crèche quelque part dans "Molem" , commune tristement célèbre de l'Ouest bruxellois, où chacun se voit affublé d'un sobriquet. Les jeunes du quartier Maritime l'ont baptisé ainsi, sur base des codes de la rue et de l'effet de la beuh. Ce garçon, qui a sombré dans la drogue et les vols avec violence, s'amuse à narguer la Police fédérale. Stéphane Martin, un flic de la PJF de Bruxelles, aux méthodes quelquefois border line, tente de mettre le grappin sur une bande organisée employant ce jeune polycriminel... a priori de droit commun. Lorsque l'un de ses collègues lui rafle l'enquête sous le nez grâce à ses relations avec la magistrature, la coupe est pleine, et il demande sa mutation pour une zone de police locale. Dans ce roman noir aux accents incroyablement authentiques, Armand Gabriel vous invite à intégrer le coeur de la police et à infiltrer le milieu bruxellois.