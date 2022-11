Un grand classique de la littérature jeunesse danoise, aujourd'hui introuvable, et réédité en fac-similé. L'histoire de Chaton, courageux et valeureux dans sa quête malgré les brimades de ses congénères aux yeux jaunes, offre un beau message de tolérance et de persévérance aux jeunes lecteurs de notre époque. Le Chat aux yeux bleus, publié en 1949, est un classique de la littérature jeunesse au Danemark. Le héros, Chaton, a les yeux bleus et subit les moqueries de ses congénères aux yeux jaunes. Malgré les brimades et les difficultés, il poursuit avec confiance et bonne humeur son voyage en quête du " pays aux nombreuses souris ". Parviendra-t-il à ses fins ? Saura-t-il se faire accepter ? Cet album illustré, particulièrement adapté aux enfants qui commencent à lire tout seul, séduit par son ton simple, poétique et souvent drôle, jamais moralisateur. Les illustrations sobres, relevées par quelques touches de couleurs (bleu et jaune) et d'humour, mettent en scène un personnage attachant, à l'optimisme communicatif. Texte et images se complètent ainsi parfaitement, soulignant la valeur symbolique et intemporelle de la quête du chat aux yeux bleus, un message en faveur de la tolérance et du droit à la différence.