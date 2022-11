Les début d'Iggy Pop sont à ranger du côté de la furie sonique du son de Detroit. Avec les MC5, les Stooges d'Iggy Pop ont posé les bases de la musique punk. Christian Eudeline s'attache à raconter, d'album en album, la vie à 100. 000 % de James Ostenberg, et met ainsi en perspective l'héritage rock indéniable d'un des artistes américains les plus influents. De David Bowie, aux Ramones, New York Dolls, Sonic Youth, etc. Iggy Pop a marqué à jamais l'histoire du rock. Encore aujourd'hui (il vient de finir une tournée européenne avec plus de 10 dates en France), son influence continue à marquer toute une nouvelle génération de musiciens.