Biscoto n°109 – Les Cavernes

D'abord on n'y voit rien et ça fait un peu peur... On tâtonne, on trébuche, c'est gluant et rugueux. Puis nos yeux s'habituent, et, avec un peu de chance on a une lampe torche dans la poche. On découvre alors les secrets des profondeurs : des découvertes archéologiques, des bestioles étranges et fantastiques, en passant par des bassins tranquilles... Qui sait combien de temps on a marché, dans la fraicheur et l'humidité. Stalagmites et stalactites, peintures et gravures préhistoriques, habitants des grottes n'auront plus de secrets pour les lecteurs et lectrices de Biscoto !