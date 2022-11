Manchuria Opium Squad - Tome 6

Accompagnés d'Enma et des autres enfants du quartier russe de Manchourie, Hisamu et ses compagnons parviennent à secourir Li Hua juste à temps. Mais cette dernière est grièvement blessée, et ne peut donc pas aider Kirill à sauver Natasha. Nos héros mettent alors en place un plan et utilisent Nina, la secrétaire du Tsar, pour les guider dans son domaine et les conduire jusqu'à Natasha. Cette fois-ci, Kirill est bien décidé à la secourir et mettre le Tsar hors d'état de nuire... De son côté, la Qing Bang frappe toujours... Enma et ses compagnons se décident alors à passer à l'action pour tenter de renverser cette organisation diabolique...