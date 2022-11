Chacune a un rêve...

Sarah et Isabelle ont toutes les deux besoin de prendre le large ! Sans se connaître, elles décident d'échanger leur maison le temps de quelques semaines. Sarah, parisienne trentenaire et hyperactive, prend le train en direction du Sud-Ouest dans l'espoir de faire une parenthèse reposante. Isabelle, soixantenaire dévouée qui s'ennuie dans sa campagne, choisit l'excitation d'une aventure dans la capitale. Cet échange a priori anodin va donner un nouvel élan à l'existence de ces deux femmes et, qui sait, révéler des secrets bien enfouis...