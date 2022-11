2017. Paul Maraval vient de mourir, et c'est toute une époque qui remonte à la mémoire de son ancien ami Boris. La folle époque des années quatre-vingt où, passionné de chanson, Boris rêvait de célébrité. Directeur artistique d'une maison de disques toulousaine, Paul fut le premier à croire en son talent et à le prendre sous son aile. Dans une langue vive et chaleureuse, émaillée d'humour, Brice Torrecillas décrit le parcours du combattant d'un jeune artiste de variétés aux prises avec un monde où se confondent les étoiles et les paillettes. Son roman nous livre une réflexion douce-amère sur l'amitié, l'ambition, le milieu du spectacle, mais aussi la création littéraire. Un émouvant hommage aux rêves de jeunesse, ce temps où l'on croit que la vie coulera "comme une chanson"