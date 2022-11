Tibod Dog sitter. Bon, on se promène ?

Les histoires presque vraies d'un dogsitter presque parfait ! Les boudins, c'est avant Doug, le labrador blanc un peu trop gros qui n'a qu'un but dans la vie : s'allonger, partout, tout le temps, et Hubert, le basset hound, qui avance vraiment tout doucement et surtout là où le mène sa truffe. Ils sont surnommés sur internet les chiens les plus lents de Paris, et pour cause, ils n'avancent pas. Nos deux compères ont été rejoint par Mowrice, un jeune et fougueux dog allemand adopté par Tibod et qui bouleverse quelques peu le rythme des balades quotidiennes de notre pauvre dogsitter. Chaque jour, les boudins emmènent joyeusement Tibod dans des situations toujours plus cocasses et improbables. Arrivera-t-il a reprendre un peu le contrôle sur cette dictature canine ?