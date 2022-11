Oracle de ma puissance intérieure. Apprenez à écouter les signes qui vous entourent et à révéler votre propre pouvoir...

Découvrez votre puissance intérieure grâce à ce super coffret ! Ce coffret contient 30 merveilleuses cartes pour vous permettre de partir à la recherche de votre puissance intérieure. En travaillant avec les couleurs, les éléments et les cristaux, vous serez chaque jour plus à même de vous connecter à votre propre essence et de parsemer votre vie de magie. Pour chaque carte, vous trouverez : 3 mots-clés : ils vous permettent de capter rapidement l'énergie de la carte tout en vous laissant la possibilité de l'interpréter librement. 1 message global : une phrase magique à accueillir tel un mantra. 1 interprétation : un message pour vous accompagner plus en profondeur dans la compréhension de la carte. 1 message du cristal : chaque carte est associée à un cristal qui a son propre pouvoir. Ecoutez son message.