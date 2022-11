Ce recueil de contes animaliers, chef-d'oeuvre de la littérature arabe, trouve, à l'instar de Mille et une nuits, son origine en Inde. Ecrit en sanscrit vers 300 avant J. C. , avant d'être traduit au VIe siècle de notre ère en palhévi à la demande du roi de Perse, qui en avait entendu parler comme étant un véritable manuel de gouvernance. Vers 750, c'est Al-Mansour, calife de Bagdad, qui le fait traduire en arabe par Ibn al-Muqaffa, célèbre écrivain. C'est la plus ancienne version qui subsiste, la persane et l'indienne ayant disparu. Le livre de Kalila wa Dimna et les Mille et une nuits se rejoignent par leur procédé narratif, par l'enchâssement des histoires les unes dans les autres. Kalila et Dimna, deux chacals, sont les principaux protagonistes du livre, où les considérations sur la justice et l'exercice du pouvoir sont mises en valeur par des fables récréatives et morales, où le sage remplace le despote, où la ruse supplante la force. Ce qui n'exclue pas son emploi s'il s'avère nécessaire. La Fontaine ne cacha pas y avoir trouvé une partie de son inspiration et il est possible que Machiavel l'ait lu dans une version latine. En résumé, le Livre de Kalila wa Dimna peut être lu aussi bien par les adultes que les enfants. Dans le monde arabe, il est étudié dans toutes les écoles, de Bagdad à Marrakech, en passant par Le Caire et Alger. Quant au malheureux Ibn al-Muqaffa, il eut le tort d'instrumentaliser le Livre de Kalila wa Dimna pour lutter contre le népotisme et la corruption, ce qui ne fut pas goût d'Al-Mansour qui le fit comdamner à mort en 759.