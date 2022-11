Les sao du lac tchad - une civilisation antiqu et mysterieuse au centre de l afrique noire

Marcus Boni Teiga a depuis toujours été fasciné par le Tchad, à travers la diversité du Pays et de ses Gens. Les soupçons des origines tchadiennes de ses lointains Ancêtres, les Peuples de la Migration Kissira dont le transit par le Lac Tchad ne fait l'ombre d'aucun doute, vont transformer cette fascination en passion. Et, en poursuivant ses recherches, il va finir par faire une étonnante découverte, à savoir que la signification du nom des Sao - les plus anciens peuples connus du Lac Tchad -, est exactement la même qu'en Nateni, la langue des Natemba qui font partie intégrante des Peuples de la Migration Kissira. En s'arc-boutant sur cette langue, il a ainsi réexaminé point par point la documentation accumulée par de nombreux chercheurs sur les Sao pour enfin apporter dans cet ouvrage les preuves que le procès fait par certains linguistes ou égyptologues à Cheikh Anta Diop à propos de sa comparaison entre l'Egyptien ancien et les Langues Négro-africaines n'est qu'un mauvais procès. Mieux, il confirme cette affirmation du Savant sénégalais que les Sao étaient déjà bel et bien installés au Lac Tchad, au moins 2 300 ans avant Jésus-Christ.