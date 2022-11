Puisqu il faut partir

Aux premiers temps de la Révolution française, en Lorraine, un artisan s'inquiète : il est d'origine allemande, un étranger. Cela fait longtemps qu'il est installé en France, mais dans le climat de délation qui s'installe, redoutant la guerre avec la Prusse et l'Autriche, il finit par repartir avec sa famille dans le grand-duché de Mayence, son pays natal. Un mauvais calcul ? La révolution le retrouvera jusqu'en terre allemande. Ce roman basé sur une histoire authentique mais librement interprétée, nous présente le destin du fils, Dominik Beck et des personnages qui gravitent autour de lui. On s'attache aux femmes, sorte de mères courages, comme sa mère, la Lorraine Margareta, la jeune patriote Françoise, son premier amour, ou Carolina, qui incarne le rêve de l'Amérique. Dominik saura-t-il s'adapter au village de son père, se faire accepter malgré son caractère colérique et vaincre les vicissitudes de la guerre ? Pourra-t-il même tirer profit de la conquête par Napoléon ? Cette saga familiale se termine, comme elle a commencé, par l'émigration.