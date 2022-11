Adorables familles d'animaux

Découvrez les nouveaux animaux de So Croch' ! Marie de So Croch' vous apprend à crocheter 8 familles d'animaux, toutes plus craquantes les unes que les autres ! Pour chaque famille, une version bébé et une version adulte de l'animal sont proposées, pour des duos pleins de tendresse ! Grâce aux explications détaillées accompagnées de photographies pour les passages les plus techniques, amusez-vous à crocheter ces adorables amigurumis, à offrir ou à garder pour soi. Loutres, kangourous, tortues, lapins... le plus dur sera de choisir par lesquels commencer ! Plongez dans le monde merveilleux et facétieux de So Croch' !