Mes broderies poétiques. Des illustrations prêtes à broder

Ce livre d'initiation mêle techniques générales, pas à pas de points et DIY de projets de difficulté croissante, pour un apprentissage en douceur de la broderie. Il rassemble environ 30 modèles à broder dessiné par Sophie Truand dont le trait poétique et graphique correspond aux tendances actuelle. A l'aide de fils noir, colorés, brillants, Caroline Waryn donne vie à ces motifs auxquels elle ajoute même parfois une petite touche de peinture pour un rendu plus ludique et créatif. Chacun trouvera son bonheur au milieu de ces visages fleuris qui viendront égayer des tote-bags, les dessins au trait accompagnés de mots doux à accrocher, une fusée qui pourra faire le bonheur des plus petits...