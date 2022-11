La France Big Brother. Le mensonge, c'est la vérité

ENQUETE SUR UN SUJET TABOU : LE CONDITIONNEMENT D'UNE NATION Qui est Big Brother ?? Le sommet de la pyramide. Le gouvernement. L'administration. Les médias. Les experts. Les idéologues. La pensée unique. Les écrans. Une organisation qui a pris toutes les apparences d'une société libre et démocratique. Big Brother, c'est la Voix, la rumeur du monde, le bruit de fond qui nous apprend à consommer, à obéir, à penser. Celui qui vous répète tous les jours qu'il faut du pouvoir d'achat, que les inégalités se creusent, que l'immigration est à la fois une chance et un fantasme. C'est lui qui invente des scandales, définit les limites du langage et de la pensée, décide du digne, de l'indigne et du tabou. C'est lui qui vous rend l'enfer confortable. Français, Big Brother est votre opium. Vous vous êtes ouvert l'esprit, comme d'autres s'ouvrent les veines. Recueillant les confidences de journalistes, politiques et hommes d'influence repentis, Laurent Obertone pénètre les arcanes du plus grand système de conditionnement de masse jamais mis en place en France. Il donne enfin un visage à la terreur médiatique, politique et idéologique qui accable notre pays. Bienvenue dans la République des écrans. Essayiste et romancier à succès né en 1984, Laurent Obertone est diplômé d'histoire, d'anthropologie et de journalisme. La France Big Brother, avec La France Orange Mécanique et La France Interdite, constitue une trilogie d'enquêtes chocs, au retentissement international.