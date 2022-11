Une histoire du travail de la préhistoire au XXIe siècle. Démographie, technique, pouvoir

Cet ouvrage original et novateur allie l'histoire des sciences et l'économie marxiste pour constituer une véritable histoire matérialiste de l'humanité. Richement illustré, il s'adresse à un large lectorat avide de comprendre comment les sources d'énergie et la technologie ont façonné l'humanité. S'intéressant aux outils et aux techniques, à l'organisation des échanges et du travail, Cockshott bouscule les préjugés sur les sociétés passés, et en retour nous amène à relativiser les prétendues révolutions technologiques actuelles. A rebours des idées reçues le capitalisme tardif montre des signes de stagnation technologique annonciateurs de bouleversements à venir.