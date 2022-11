James Cameron. L'explorauteur

Alors que le nouvel opus d'Avatar, le plus grand succès de l'histoire du cinéma mondial, déboule sur les écrans, il est temps d'explorer l'étonnante biographie de James Cameron. Canadien d'origine, outsider à Hollywood, Cameron s'impose grâce à une maîtrise technique et un sens de l'action qu'aucun de ses pairs n'a encore réussi à égaler. Il est l'auteur de cinéma contemporain par excellence : aussi à l'aise avec la structure d'un scénario qu'à diriger une scène de combat dans un studio virtuel. Thomas Gilbert, spécialiste du cinéma fantastique, nous entraîne dans cette biographie à cent à l'heure à la poursuite d'un homme prêt à tout pour voir s'accomplir ses rêves sur grand écran. Suivre James Cameron au quotidien, c'est comprendre comment se fabrique le cinéma d'aujourd'hui. C'est aussi accompagner un risque-tout dans une folle expédition des abîmes de l'océan jusqu'aux confins des planètes les plus exotiques.