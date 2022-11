Des objets qui parlent ?

"GPS, Siri ou OK Google, Chatbot sur un ordinateur, etc. La liste est longue des objets qui nous parlent et à qui nous parlons sans souvent nous en rendre compte. Ces dispositifs de dialogues humains-machines se démultiplient, semblant doués d'ubiquité, des téléphones qui ne quittent plus nos mains aux bornes de domotique, des ordinateurs de bureau jusqu'aux services en ligne de l'Etat. François Perea dégage les lignes de force des changements symboliques et comportementaux impliqués par ces objets parlant et qui passent souvent inaperçus. Ils questionnent cependant l'essence même du langage, le coeur de nos interactions sociales et de leur sens".