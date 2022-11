Qui n'a jamais espéré rencontrer l'âme soeur ? Quin'a jamais rêvé de s'envoler ou se métamorphoser ? Qui n'a jamais redouté de se retrouver nez à nez avec un diable rusé ? Un jeune homme tombe amoureux d'une demoiselle qui lui vient tout droit du ciel, au moment même où, se posant sur la terre, elle quitte son manteau de plumes. Le garçon dérobe sa parure à cette fille du Diable afin qu'elle l'emmène au royaume de son père. Mais le pari est dangereux : le diable et la diablesse accepteront-ils de laisser partir leur fille ? Rien n'est moins sûr... La Fille du Diable est un des plus anciens contes merveilleux des traditions orales du monde. Dans aucune autre histoire, on ne trouve assemblés tant de motifs venus du fond des âges et d'une étrangeté souvent aussi délicieuse que déconcertante : filles-oiseaux, enchantements, courses poursuites, métamorphoses, objets ou animaux qui parlent... Merveilleusement illustré par Julien Martinière, écrit dans une langue réjouissante, musicale, pleine d'humour, ce conte se dévore comme un récit de fantasy.