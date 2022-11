Hauts de France. Escapades gourmandes, Edition 2023

Découvrez nos pays gourmands, sources de créativité, de saveurs et de traditions, dans un fabuleux parcours gastronomique, éclairé par l'expertise de nos enquêteurs. LE GUIDE DES BONS PLANS ET DES DECOUVERTES Restaurants, hôtels, commerces de bouche et producteurs... Les trésors de nos terroirs vus à travers la loupe de nos experts.