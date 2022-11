L'envol de Miette

"Rien ne pourrait perturber la vie de Miette et de son petit frère, évoluant au coeur d'un jardin nourricier, paisible et savoureux, et pourtant... Un jour de grand vent, Miette s'envole et disparaît. Son petit frère est désemparé ; pour elle, c'est le début d'un voyage initiatique. Un album aquarellé pour apprendre à s'affranchir et à revenir avec tout ce qu'on a appris ! Une jolie histoire qui témoigne des liens forts unissant la fratrie et de l'importance de cultiver son jardin".