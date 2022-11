Chat noir Nuit blanche

Un polar à la sauce grandguignol servi par l'humour macabre et réjouissant de Sebastià CABOT. Au rendez-vous : Poursuite infernale, gendarme en porte-jarretelle, gangsters et pâtée pour chat... La nuit venue, des prostituées sont mystérieusement assassinées dans les ruelles sombres de Tangentopolis. Marius Riutort est un vieux misanthrope, auteur de romans policiers au tempérament colérique, qui vit isolé du monde dans un appartement miteux. Une nuit, malencontreusement coincé dehors sans clés et en sous-vêtements, il rencontre Boldoni, un inspecteur de police maladroit et ingénu qui tente d'appâter le tueur en se déguisant en prostituée...