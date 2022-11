Burning First Love

Tout les sépare. Mais chacun est pour l'autre le plus beau défi de sa vie. Lors d'un stage d'été, Livia fait la rencontre de Soen, un homme solitaire et mystérieux qui, contrairement à elle, si vive, si pétillante, n'est pas du genre sociable. Cet ours mal léché au corps musclé et au visage balafré est passé maître dans l'art de garder les autres à distance. Mais Livia ne semble pas impressionnée pour autant. Fascinée par Soen, elle va tout faire pour se rapprocher de lui. La partie ne semble pas gagnée d'avance...