Le duc d'Aumale et Chantilly. Photographie du XIXe siècle

Cinquième fils du dernier roi des Français, Henri d'Orléans, duc d'Aumale (1822-1897) hérite à l'âge de huit ans du château de Chantilly légué par son grand-oncle le dernier prince de Condé (1756-1830). Donateur de Chantilly à l'Institut de France, le duc d'Aumale est l'un des plus grands collectionneurs du XIXe siècle. Dès 1872, il fait photographier l'ensemble du domaine par Claudius Couton, puis fait reconstruire en 1875 par son architecte Honoré Daumet l'aile qui avait été rasée après la Révolution et y installe les collections du futur musée Condé. Après la reconstruction, Alphonse Chalot (1846-1893), photographe parisien originaire de Chantilly, photographie le site en 1885-1886. Le duc d'Aumale apprécie la photographie à la fois comme art et comme technique.